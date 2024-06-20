Генерал СБУ: Самое время снова штурмовать Крым, в прошлом году не той тропой пошли

Тарас Стрельцов.  
20.06.2024 23:33
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Крымский мост не выдержит потока бегущих русских, если ВСУ предпримут новую попытку штурма полуострова, которая была провалена в прошлом «контрнаступе», даже не начавшись.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил экс-заместитель главы СБУ генерал-майор СБУ Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Крымский мост не выдержит потока бегущих русских, если ВСУ предпримут новую попытку штурма полуострова,...

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«В 2023 году мы могли это сделать, но не смоглито направление, которое мы выбрали для атаки, к сожалению, было неверное или такое, что мы не смогли пройти. А так… Южное направление намного легче, чем освободить Восток Украины, и зайти в Крым будет намного легче, потому что Крым – это естественная ловушка для врага. Из-за моря», – рассуждал генерал.

«Ему [врагу] некуда бежать, он неспособен использовать Крымский мост для побега, потому что он просто не выдержит всё это нашествие оккупантов, всяких их семей, которые там есть. И это будет просто хаос. И Крым перекрывается очень легко, он не может быть обеспечен качественно морем или даже через тот мост, как бы они не хотели», – вещал Ягун.

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