Генерал СБУ: Самое время снова штурмовать Крым, в прошлом году не той тропой пошли

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Крымский мост не выдержит потока бегущих русских, если ВСУ предпримут новую попытку штурма полуострова, которая была провалена в прошлом «контрнаступе», даже не начавшись.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил экс-заместитель главы СБУ генерал-майор СБУ Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«В 2023 году мы могли это сделать, но не смогли… то направление, которое мы выбрали для атаки, к сожалению, было неверное или такое, что мы не смогли пройти. А так… Южное направление намного легче, чем освободить Восток Украины, и зайти в Крым будет намного легче, потому что Крым – это естественная ловушка для врага. Из-за моря», – рассуждал генерал.

«Ему [врагу] некуда бежать, он неспособен использовать Крымский мост для побега, потому что он просто не выдержит всё это нашествие оккупантов, всяких их семей, которые там есть. И это будет просто хаос. И Крым перекрывается очень легко, он не может быть обеспечен качественно морем или даже через тот мост, как бы они не хотели», – вещал Ягун.