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22.02.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, майдан, Политика, СБУ, Украина
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Генерал СБУ считает, что его коллеги расстреливали майданщиков

Новости Украины

В составе СБУ могут быть люди, причастные к убийствам на Майдане в 2014 году, чем и объясняется затягивание расследования этого дела.

Об этом в эфире канала Апостроф ТВ экс-глава СБУ Игорь Смешко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если СБУ выполняет свою миссию, то она не на Марсе существует, она внутри Украины. И сейчас мы видим сумасшедшее снижение доверия народа и престижа СБУ которая когда-то была эталоном. Вы помните 2004 год, когда весь Майдан скандировал «СБУ с народом!»? Помните, как после этого курсанты Академии внутренних дел пришли колонной на Майдан? Во время первого Майдана СБУ показала наивысший уровень доверия к ней народа.

Как вы думаете, как западные партнеры смотрят на нас, когда мы столько лет не расследовали это преступление. Кроме того, это значит, что и в спецслужбах, и в правоохранительных органах, и при политической власти находятся люди, которые могут иметь отношение к тому, что произошло, к трагедии, которая произошла», – сказал Смешко.

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