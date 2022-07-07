Генерал СБУ: Славянск будет штурмовать дивизия с Курильских островов

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Новости Украины

В боях за освобождение ЛНР Россия якобы настолько растеряла свой потенциал, что при наступлении на Донецком направлении будет вынуждена перебрасывать войска с Дальнего Востока.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил бывший замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Славянск и Краматорск, а потом Бахмут, это те точки, где будет проявляться наибольшая активность русских. Насколько они смогут себя проявить – посмотрим, потому что очень интересно, откуда они берут резервы. Один из блогеров, который отслеживает, откуда приходят войска, написал исследование. Там, например, есть подтверждение, что впервые на поле боя появилась какая-то дивизия с Курил. Какая-то стрелково-артиллерийская 18-я дивизия, какое-то дикое название. Она вообще не принимала участие, никогда части этой дивизии не участвовали в этой войне на территории Украины», – сказал генерал.

«Если они уже вытягивают с Курил… Чтобы понять, какая система войск в России – самые боеспособные части это Западный военный округ, потом Южный военный округ, потом следующие, и самые-самые отдельные, части, которые непонятно зачем находятся, это Дальний Восток, Курилы. Эта система никогда не менялась с советских времён. Даже когда надо было сдерживать Японию, то основные части всё равно находились на Восточном фронте, а то, что находилось на японском фронте, это было так, имитация частей. И эта же система сейчас возрождается. Они пытаются за 9500 километров подвозить боеприпасы с Дальнего Востока.

То есть, они на последней стадии издыхания, в том плане, что без мобилизации, без включения Белоруссии в эту кампанию, они просто не знают, чем за месяц будут восполнять свои потери», – рассказал Ягун.