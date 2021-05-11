Генерал СБУ: Украина хуже африканских стран

11.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Устраивая тотальную распродажу госсобственности и провоцируя отток квалифицированных кадров, украинская власть ведет себя так, как не ведут даже самые отсталые страны.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил экс-глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Смешко, из-за такой политики Украина стремительно превращается в сырьевой придаток развитых стран.

«Не говорите, что государство – это неэффективный собственник. Вы знаете, сколько процентов государственной собственности во Франции? 33%. В Германии – 30%, в Британии – 25%, США – 22%. У нас знаете, сколько? Меньше семи. Что мы строим, сырьевой придаток?..

Технологии. Вы посмотрите, что Китай сделал? Он же был, по сравнению с Украиной в 91-м году, мы были более развиты технично. Но он не пускал на свой рынок без технологий. Мы открываем свой рынок – полностью заходите, лес вывозите, полезные ископаемые вывозите, без любого протекционизма. Так себя не ведут даже африканские страны. Дальше – инновации, человеческий капитал и наука, и все это на базе государственной поддержки науки, образования, здравоохранения, экологии и демографии. Вот это модель экономики современной.

Потому что главное – это люди. У нас выезжают все. Доктора выезжают, квалифицированные работники выезжают, строители квалифицированные выезжают. Где у правительства стратегия научно разработанной модели экономики XXI века, как вернуть капитал из офшоров и инвестировать, как сохранить продуктивную рабочую силу, не рушить те индустриальные парки, которые у нас еще существуют?», – заявил Смешко.