Генерал СБУ: Украинские охранники – мошенники и неадекваты

06.08.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

В украинской правоохранительной системе, а также в силовом и охранном блоке «подбор кадров на самом низком уровне».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора» в опубликованном киевским интернет-изданием «Интервью» заявил генерал-майор юстиции, бывший руководитель Главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

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«Его [подбора кадров] нет. За кого-то попросили, за кого-то ходатайствовали – и все. Никаких специальных проверок также нет. На сегодня мы имеем охрану, которая не может претендовать на высокий профессионализм», – сказал генерал.

Еще одной причиной сложившегося положения дел он называет тот факт, что высокопрофессиональные охранники работают в командах олигархов, где они получают достойную зарплату, имеют социальный пакет, которого не имеют остальные.

«Но не в оправдание им, а для объективности ситуации я хочу спросить вас: вы заходили с шестого подъезда в Кабмин, или из других подъездов на улице Грушевского? Там сложно разобраться, кто адекватен, а кто нет. Кто в защитной форме – защитник отечества, а кто – просто мошенник, который переоделся в форму. И самое малое, что он может, – это требовать какие-то деньги», – сокрушается Вовк.