Генерал СБУ: В каждом городе 10% ждут Россию. Доносите на них!

Новости Украины

В каждом населенном пункте Украины есть не менее 10% жителей, симпатизирующих России и готовых сотрудничать с ее представителями. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замглавы СБУ Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Ягуна, местные жители Киевской области активно кормили и помогали российским военным, которые зашли в направлении столицы сразу после начала спецоперации.

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«У нас есть неопровержимые доказательства того, что оккупант, когда приходил в населенные пункты, он не просто знал, куда идти, а знал, кто именно там живет, чем занимается. Он это заранее знал по населенным пунктам, со списками приходили. Были люди по должностям – староста, секретарь какой-то, депутаты. Обязательно в этом списке был руководитель охотничьей организации, активисты проукраинских партий. Кто-то реально собирал эти данные. А теперь стоит вопрос – а собирали ли мы такие данные по нашим уважаемым гражданам, которые не очень уважаемые, которые ждали и радостно приветствовали. Я очень часто сейчас бываю в наших трех городках, когда мне люди рассказывают, что была категория, которая их кормила на волонтерских началах – это нормально? Эта информация о том, что 10% населения готовы к коллаборации – это однозначная правда», – заявил Ягун.

Генерал также дал инструкцию по выявлению «российских агентов»:

«Нужно просто спросить: «А кто вы, а что вы, а куда делась тетя Валя, а где она? А почему вы именно тут живете? А где вы работаете?». И если человек начинает заикаться или отмахиваться, то нужно идти к участковому или просто в Национальную полицию, или писать. У нас есть продвинутые сейчас мужчины и женщины старшего возраста, они разбираются в гаджетах не хуже, чем подростки, или через своих внуков это все заполнять. Но они, скорее всего, просто придут в полицию и скажут, потому что это же, в первую очередь, их безопасность. Если они понимают, что там неизвестные лица чем-то занимаются, а, может, они наркотиками торгуют? Национальная полиция все равно разберется – нужно, чтобы они пришли, проверили. Раньше, когда был Советский Союз и это происходило, все говорили – да, мы живем в тоталитарном государстве. Слушайте, у нас идет война – есть вещи демократические, которые нужно просто забыть, потом будем разбираться. Сейчас у нас просто нет времени и возможности».