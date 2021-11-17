Генерал СБУ: В правительстве не осталось специалистов по оборонному строительству

Новости Украины

В украинской власти не осталось профессионалов, способных разбираться в технической документации и формировать адекватные заказы для вооруженных сил.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил бывший глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Смешко, специалистов и предприятий, которые могут производить вооружение также практически нет.

«Нам нужно свое выстраивать вооружение, технику. Мы все время с протянутой рукой что-то просим у других. Украина способна производить самое современное оружие, технику. Это промышленность, это высокие технологии. Но кто в правительстве понимает и знает цепочку, что такое техническое задание, что такое эскизный проект, что такое аванпроект, что такое техническая опись, что такое техническая документация? У нас же не осталось в правительстве никого, кто эти элементы просто знает. Нельзя быть адвокатом, журналистом и прийти и этими вещами заниматься», – считает экс-глава СБУ.

«Мы должны сейчас на колено одно встать перед теми бриллиантами, которые у нас еще остались, кто понимает эти вещи и кто еще может восстановить полный цикл. Где у нас, в Генеральном штабе, в Министерстве обороны есть этот генератор, который способен производить заказы на изготовление нужного нам оружия и техники?», – заявил Смешко.