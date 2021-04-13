Генерал СБУ: ВКС играючи уничтожат украинскую авиацию и пробьют коридор в ПМР

13.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

У Украины нет шансов в войне против России, если Москва задействует боевую авиацию.

Об этом в эфире телеканала IСTV заявил экс-глава СБУ Игорь Смешко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, чтобы использовать авиацию, по словам эксперта, России даже не нужно осуществлять ее переброску с дальних рубежей.

«Если они будут их применять, у нас огромные проблемы. Противовоздушная оборона и ВВС у нас – это советская техника. Во-первых, она не имеет никаких тайн для противодействия со стороны России. Они за это время многое сделали для наращивания своих сил в этой части. Самолет же, даже истребитель, – это «голубь мира», если у него нет соответствующего ракетного вооружения, радиолокационной станции.

А у русских на сегодняшний день под крылом базового самолета шесть ракет РВВ-АЕ. Дальность поражения – 70 километров, дальность пуска 120. По шести целям одновременно работает один самолет. У нас базовая ракета Р-27 – полуактивный канал, «подсвечивать» надо до поражения, дальность поражения – 40 километров. Они смогут нашу авиацию доставать, не переходя даже границу…

Если они применят Воздушно-космические войска, то этой группировки, которая сейчас есть, абсолютно достаточно для того, чтобы локально достичь успеха и прорубить коридор. Зачем им сейчас показывать, что они подтягивают авиацию? У них база в Белоруссии уже полностью укомплектована: и боекомплект, и топливо – это фактически база ВКС России, которая находится на территории Белоруссии.

Кроме того, подлётное время на их западный и южный военные округи, там достаточно, там все есть. Я не говорю о стратегических бомбардировщиках, которые могут не заходить к нам. Дальность пуска тех же крылатых ракет – 3,5 тысячи километров у стратегической авиации. И достичь цели, пробить коридор аж к Приднестровью с военной точки зрения возможно», – заявил Смешко.