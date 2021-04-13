Подпишись на рассылку
13.04.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Приднестровье, Россия, Украина
Просмотров:

Генерал СБУ: ВКС играючи уничтожат украинскую авиацию и пробьют коридор в ПМР

Новости Украины

У Украины нет шансов в войне против России, если Москва задействует боевую авиацию.

Об этом в эфире телеканала IСTV заявил экс-глава СБУ Игорь Смешко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

При этом, чтобы использовать авиацию, по словам эксперта, России даже не нужно осуществлять ее переброску с дальних рубежей.

«Если они будут их применять, у нас огромные проблемы. Противовоздушная оборона и ВВС у нас – это советская техника. Во-первых, она не имеет никаких тайн для противодействия со стороны России. Они за это время многое сделали для наращивания своих сил в этой части. Самолет же, даже истребитель, – это «голубь мира», если у него нет соответствующего ракетного вооружения, радиолокационной станции.

А у русских на сегодняшний день под крылом базового самолета шесть ракет РВВ-АЕ. Дальность поражения – 70 километров, дальность пуска 120. По шести целям одновременно работает один самолет. У нас базовая ракета Р-27 – полуактивный канал, «подсвечивать» надо до поражения, дальность поражения – 40 километров. Они смогут нашу авиацию доставать, не переходя даже границу…

Если они применят Воздушно-космические войска, то этой группировки, которая сейчас есть, абсолютно достаточно для того, чтобы локально достичь успеха и прорубить коридор. Зачем им сейчас показывать, что они подтягивают авиацию? У них база в Белоруссии уже полностью укомплектована: и боекомплект, и топливо – это фактически база ВКС России, которая находится на территории Белоруссии.

Кроме того, подлётное время на их западный и южный военные округи, там достаточно, там все есть. Я не говорю о стратегических бомбардировщиках, которые могут не заходить к нам. Дальность пуска тех же крылатых ракет – 3,5 тысячи километров у стратегической авиации. И достичь цели, пробить коридор аж к Приднестровью с военной точки зрения возможно», – заявил Смешко.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть