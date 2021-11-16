Генерал СБУ Вовк рассказал, как Шойгу выйдет на границы Новороссии

Новости Украины

Украина считает, что государства Запада будут воевать с Россией за интересы Киева, но на это не пойдет ни одна страна. Сама Украина будет быстро захвачена в случае прямого боестолкновения с российской армией.

Об этом в эфире 4 канала заявил бывший глава Следственного управления СБУ геренал Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Вовка, в случае войны, Россия уничтожит авиаударами украинские базы, а после установит контроль над территорией, как минимум, выйдя на границы бывших Донецкой и Луганской областей.

«Гипотетически возможно, что Россия проведет широкомасштабную военную операцию. Мы должны понимать, что сегодня это не та война, которую мы видим в кино – пехота, танки, конница и тому подобное. Мы должны бояться другого. Во-первых, если Россия пойдет войной на Украину, это будут бомбардировки, она разбомбит все наши базы, а потом с легкостью захватит территории.

Сегодня речь может идти или об админграницах Донецкой и Луганской областей, или о так называемой Новороссии. Это восемь областей. Это был план 14-го года, создания Новороссии – Харьков, Луганск, Донецк, Запорожье, Днепр, Николаев, Херсон, Одесса – вот вам и вся история.

Что касается другой операции по захвату по Днепр или всей Украины, конечно, речь пока не идет. Пока что. Для этого есть другие рычаги, когда это уже будет даже не гибридная, а скрытая гибридная операция по захвату путем внутренней «пятой колонны»… Мне кажется, мы не готовимся к войне, мы хотим заставить мир защитить нас от России. Но мы, очевидно, должны видеть, я это вижу, что мир не хочет воевать с Россией, тем более, за Украину», – заявил Вовк.