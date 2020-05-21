Генерал СБУ: Запад больше не хочет поддерживать Украину по Донбассу

21.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина осталась без поддержки со стороны Запада на переговорах в Минске по судьбе Донбасса. Об этом в эфире «Эмигрантского радио» заявил экс-глава Следственного управления СБУ Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам силовика, и представители стран Запада, и члены миссии ОБСЕ уже фактически на стороне России в переговорном процессе по Донбассу, поскольку смирились с тем, что конфликт заморожен, как и смирились с положением дел в Приднестровье.

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«Мы же должны понимать, я об этом писал, что сейчас в Минске не четырёхсторонняя группа, пусть она будет хоть пяти, но какая расстановка сил! Там одна Украина против всех уже, мы должны это понимать.

Нет там на стороне Украины, как было сначала ОБСЕ – уже там, около России и около, к сожалению, представителей ОРДЛО, потому что устраивает Запад, что есть ОРДЛО, как устраивает Приднестровье Запад.

«И пусть оно так будет, какие-нибудь там выборы проведем, под каким-нибудь законодательством зафиксируем, перестанем стрелять, и вы нам не интересны», – объяснил Вовк логику «западных партнеров».

«К сожалению, это правда, об этом нужно говорить и пусть западные партнеры нас слышат, пусть передают своему руководству, что мы понимаем, в каком мы положении, какое отношение к нам и как оно меняется в соответствии с ситуацией», – сокрушается Вовк, все еще надеясь на то, что «зрада» когда-то вновь станет «перемогой».