Генерал СБУ жалуется, что Россия, ЕС и США превратили Украину в испытательный полигон

14.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина не является самостоятельным субъектом и позволяет геополитическим игрокам помыкать собой.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший главный военный прокурор Украины, генерал-майор СБУ Анатолий Матиос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Матиоса, виновато во всем географическое расположение Украины, которая находится на месте транзитных потоков.

«Мы говорим: «Сколько будет продолжаться война?». Война будет продолжаться ровно столько, сколько Украина будет являться не центром Европы, не тем, кто владеет миром через призму Восточной Европы. Пока Украина не перестанет быть полигоном для испытания технологий больших геополитических игроков – Америки, России и Европы.

Потому что именно этот транзитный потенциал Украины дает необходимость и дает возможность всем руководить нами – финансовой петлей, газовой петлей и так далее, и так далее, и так далее», – заявил Матиос.