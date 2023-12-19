Генерал СБУ: Жучки у Залужного – фейк для раскрутки рейтинга главкома ВСУ

История с якобы прослушкой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного является постановкой.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одна из версий – это имитация прослушивания для того, чтобы сделать информационный вброс. Кто это сделал? Есть версия, что это делают медвежью услугу господину Залужному, снова подсовывают для его политического будущего, политических перспектив, чтобы раскрутить снова. Он снова заработает баллы, что его как главнокомандующего, который готовит операции, готовит план на 24-й год по очередному контрнаступлению, подслушивают.

Кто? Пока еще не говорят о руке Москвы, но далеко «руке Москвы» до того кабинета, в котором не работал и неизвестно, должен ли был работать господин Залужный», – сказал генерал.