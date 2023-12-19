Генерал СБУ: Жучки у Залужного – фейк для раскрутки рейтинга главкома ВСУ

Анатолий Лапин.  
19.12.2023 13:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Скандал, Украина


История с якобы прослушкой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного является постановкой.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

История с якобы прослушкой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного является постановкой. Об этом в эфире...

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«Одна из версий – это имитация прослушивания для того, чтобы сделать информационный вброс. Кто это сделал? Есть версия, что это делают медвежью услугу господину Залужному, снова подсовывают для его политического будущего, политических перспектив, чтобы раскрутить снова. Он снова заработает баллы, что его как главнокомандующего, который готовит операции, готовит план на 24-й год по очередному контрнаступлению, подслушивают.

Кто? Пока еще не говорят о руке Москвы, но далеко «руке Москвы» до того кабинета, в котором не работал и неизвестно, должен ли был работать господин Залужный», – сказал генерал.

«Если это работает российская агентура, то нужно признать, что в окружении главнокомандующего ВСУ есть российские агенты до сего времени. Вопрос к СБУ, ГУР, ГБР и даже НАБУ с ЦРУ и МИ-6.

Да вы что, два года войны и российская агентура в кабинете Залужного? Я исключаю вообще любую агентуру, которая там работала, я еще раз говорю – аматорство с целью информационного вброса», – заявил Вовк.

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