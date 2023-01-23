Генерал сообщил о крайне опасных для России решениях, принятых на Рамштайне

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Российские комментаторы напрасно выбрали насмешливый тон по поводу итогов НАТОвского совещания в Рамштайне, акцентируя внимание на том, что Украина не получит в ближайшее время тяжелые западные танки.

Зато Киев получит достаточно другой бронетехники и, всего скорее, даже авиацию, чтобы предпринять попытку прорыва российской линии обороны, к тому же, имея данные американских спутников, пишет «Независимая газета».

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Издание обращает внимание, что уже в середине февраля на новом совещании в Рамштайне будет обсуждаться передача Киеву боевой авиации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главный претендент на эту роль – многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения General Dynamics F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол»). Различные модификации такого самолёта в количестве более 4 тысяч единиц стоят на вооружении более 20 стран.

«В 2015 году в Сирии именно F-16 Турции сбил ракетой «воздух-воздух» российский бомбардировщик Су-24М…Судя по заявлениям киевских властей, в ВСУ уже имеется летно-технический состав, способный эффективно эксплуатировать американских «Боевых соколов», – говорится в публикации.

За штурвалом могут оказаться как украинские летчики, прошедшие подготовку в США, так и западные наемники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Один из негласных итогов завершившегося «Рамштайна» – миф о том, что Запад мало поможет Киеву танками, – цитирует газета генерал-лейтенанта в отставке Юрия Неткачева. – Судя по экспертным оценкам, появившимся после встречи «друзей Украины» на американской базе в ФРГ, это далеко не так. Ведь, помимо английских и французских, будут еще советские Т-72 (остатки из Вооруженных сил Польши, Румынии и т.п.), которые по своим оборонным арсеналам наскребли бывшие страны соцлагеря. Всего для ВСУ в ближайшее время будет поставлено более 170 танков. Это немало. На фоне разговора о немецких «Леопардах» это не афишируется, потому что, по замыслу стратегов США и НАТО, контрудар ВСУ по российским войскам должен быть внезапным».

По мнению Неткачева, Киев, видимо, вынашивает планы прорвать российскую оборону не только путем применения высокоточного оружия и бронетанковых мобильных групп, но и путем использования сетецентрических методов ведения боевых действий: обработки данных космической разведки, самолетов наведения типа АВАКС, внезапного массированного удара авиацией и беспилотниками.

«Направление такого главного удара, по опыту многочисленных войн и конфликтов, всегда держится в секрете. Но не исключаю, что у ВСУ к началу масштабного стратегического наступления будут не только самолеты F-16, но и военно-транспортные (Ми-8/17) и ударные (Ми-24/28) вертолеты, количество которых может быть 60–70 единиц, – считает генерал Неткачев. – Именно столько винтокрылых машин, если учесть новые возможные поставки из бывших стран Варшавского договора (Польши, Болгарии, Чехии и Словакии), уже скоро будет в составе вертолетной авиации ВСУ. Этих ударных авиационно-штурмовых сил, думаю, будет достаточно, чтобы подразделения ВСУ могли попытаться высадить оперативно-тактические десанты в тылу Вооруженных сил РФ».

«Независимая газета» также пишет о неблагоприятной ситуации на дипломатическом фронте.

«Недавние голосования по украинскому вопросу в стенах штаб-квартиры ООН и планируемые вскоре новые продемонстрировали очень показательную тенденцию. Ни на одну не увеличилось за год число стран, поддерживающих Россию, и постепенно сокращается не в ее пользу число соблюдающих нейтралитет… Да, чисто теоретически все большее число стран в мире занимают вроде бы нейтральную позицию в отношении конфликта вокруг Украины. Но при этом на практике ровным счетом ничего не делают для того, чтобы сохранять и уж тем более – укреплять какие-то нормальные отношения с РФ. Они не критикуют открыто позицию Москвы, не поставляют оружие и энергооборудование Украине, и по-прежнему подавляющему большинству из них вообще без разницы, существует ли на карте Украина и какие ее бывшие регионы включены в состав Российской Федерации. Именно по этим причинам все они (что государства Латинской Америки, что – Азии с Африкой) в глубине души надеялись, что специальная военная операция (СВО) РФ в Украине завершится в короткие сроки и взаимоотношения с Москвой после этого каким-то образом вновь вернутся в привычное русло. Однако обстановка на местности стала складываться по-иному, и по мере ее развития свою политику стали существенно видоизменять и вроде бы еще недавно лояльно относившиеся к России страны», – говорится в публикации.