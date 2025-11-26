Генерал США: Авиация НАТО может сделать Крым абсолютно непригодным для жизни и вернуть Украине
Запад не сможет вытеснить Россию из Донбасса, но авиация НАТО может отрезать Крым от России ударами с воздуха.
Об этом в рамках дискуссии, организованной признанной в России нежелательной организацией «Атлантический совет» заявил бывший командующий вооружённых сил США в Европе Филипп Бридлав, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я не верю, что мы когда-нибудь вытесним Россию из Донбасса в нынешних политических условиях, здесь нет такой воли.
Но я верю, что было бы намного проще использовать западную авиацию, чтобы сделать Крым абсолютно непригодным для жизни, разрушить мост, и убедиться, что он больше никогда не будет функционировать, а затем отрезать сухопутный мост вдоль западной или юго-восточной части Украины и снова сделать Крым украинским. Вот так», – заявил Бридлав.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: