Генерал США дал совет украинцам: «Учите английский, чтобы воевать вместе с НАТО»

04.11.2021 15:48 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украине нужно обновить офицерский состав, поставив на должности молодые кадры, закаленные в боях, но обязательно со знанием английского.

Об этом в эфире интернет-канала «Исландия» заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению генерала, английский украинским солдатам и офицерам нужен для того, чтобы они смогли участвовать в операциях НАТО.

«Я видел очень много хороших украинских офицеров. Много хороших украинских солдат, но я думаю, что их нужно выискивать в долгосрочной перспективе. Найти этих молодых офицеров, которые добьются успехов на поле боя, которые демонстрируют новаторство, а также проявляют инициативу, готовы принимать решения, даже если они не владеют полной информацией», – сказал генерал.

«Это качества, которые являются необходимыми, это те офицеры, которым необходимо предоставлять возможность изучать английский язык, поскольку они будут выполнять все больше и больше операций с западными вооруженными силами, особенно, если мы продолжаем двигаться к членству в НАТО. Если все офицеры смогут на английском, это окупит огромные дивиденды», – заявил Ходжес.

Ранее Ходжес был поднят на смех западными СМИ, когда заявил, что Мариуполь является черноморским городом, тогда как он расположен на побережье Азовского моря. После этого он признал, что почувствовал себя идиотом.

Также Ходжес, как сообщал «ПолитНавигатор», удивился, что Украина клянчит ПТРК Javelin, но при этом продает за границу производимые ею танки, после чего украинские пропагандисты карателей обвинили США в сдаче Дебальцево.