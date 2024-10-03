Генерал США Ходжес стращает Прибалтику и поляков: Мы придём на помощь только через две недели

Анатолий Лапин.  
03.10.2024 13:49
  (Мск) , Варшава
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Вооруженные силы, Дзен, Польша, Прибалтика, Русофобия, США


Ориентирующиеся на США «младоевропейцы» – Прибалтика и Польша – должны быть сами готовы к противостоянию с русскими, ведь основные силы НАТО придут на помощь лишь спустя две недели.

Об этом в рамках Варшавского форума по безопасности заявил экс-командующий американской армией в Европе Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ориентирующиеся на США «младоевропейцы» – Прибалтика и Польша – должны быть сами готовы к...

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«Я не думаю, что большинство наших политических и, возможно, даже некоторые военные лидеры в Европе понимают, что, если Россия примет ужасное решение напасть на страну НАТО, то нанесёт удары ракетами и беспилотниками по аэропортам, морским портам, всей транспортной инфраструктуре, которая нам нужна для ответа. Потому что они знают, что именно так НАТО и поступит.

Нам придется усиливать оборону, и это нужно сделать. Представьте, что то, что происходит сейчас на Украине, происходит в Гданьске, Клайпеде, – вот, что нас ждет, и мы должны быть к этому готовы.

Это то, что меня больше всего беспокоит, но мы не можем действовать так же быстро, как российские войска, потому что у нас еще не решены все вопросы с инфраструктурой и пересечением границ, это все еще проблема.

Например, Литве, возможно, придется готовиться к худшему сценарию в течение двух недель, прежде, чем кто-то появится. Немецкая бригада, американский батальон – они уже там, но никто не прибудет еще как минимум две недели. Если мы начнем с нуля, то потребуется столько же времени, чтобы собрать силы и добраться туда», – стращал милитарист Ходжес.

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