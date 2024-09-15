Генерал США: Когда говорят, что не хватает «Атакамс» для Украины, хочется застрелиться

Вадим Москаленко.  
15.09.2024 17:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 869
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, США, Украина


Вопросы с обучением украинских пилотов для F-16 и поставками Украине ракет «Атакамс» нужно было решать ещё два с половиной года назад.

Об этом на канале «UkrLife» заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вопросы с обучением украинских пилотов для F-16 и поставками Украине ракет «Атакамс» нужно было...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Дело не в промышленном потенциале или возможностях, дело в политической воле инвестировать деньги, необходимые для увеличения производства боеприпасов или, например, для увеличения количества пилотов, которых мы можем обучить для F-16, или всего того, что Украине необходимо для победы. Мы можем это сделать, но для этого нужна политическая воля. Нам следовало бы начать обучение пилотов полётам на F-16 более двух лет назад. Если бы мы это сделали, подумайте, сколько бы их было сегодня!

Что касается производства оружия, то каждый раз, когда я слышу – «о, у нас не хватает «Атакамс», мне хочется выстрелить себе в голову, потому что мы не сделали этого, мы не начали пытаться увеличить производство. Для таких вещей, как «Атакамс», требуется время, потому что это не молотки и не ботинки – это сложное оружие. Поэтому нужна высококвалифицированная рабочая сила и уникальные цепочки поставок. Я не говорю, что на это не нужно время, я говорю, что мы должны были начать два года назад», – сокрушался Ходжес.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть