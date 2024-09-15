Генерал США: Когда говорят, что не хватает «Атакамс» для Украины, хочется застрелиться

Вопросы с обучением украинских пилотов для F-16 и поставками Украине ракет «Атакамс» нужно было решать ещё два с половиной года назад.

Об этом на канале «UkrLife» заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело не в промышленном потенциале или возможностях, дело в политической воле инвестировать деньги, необходимые для увеличения производства боеприпасов или, например, для увеличения количества пилотов, которых мы можем обучить для F-16, или всего того, что Украине необходимо для победы. Мы можем это сделать, но для этого нужна политическая воля. Нам следовало бы начать обучение пилотов полётам на F-16 более двух лет назад. Если бы мы это сделали, подумайте, сколько бы их было сегодня! Что касается производства оружия, то каждый раз, когда я слышу – «о, у нас не хватает «Атакамс», мне хочется выстрелить себе в голову, потому что мы не сделали этого, мы не начали пытаться увеличить производство. Для таких вещей, как «Атакамс», требуется время, потому что это не молотки и не ботинки – это сложное оружие. Поэтому нужна высококвалифицированная рабочая сила и уникальные цепочки поставок. Я не говорю, что на это не нужно время, я говорю, что мы должны были начать два года назад», – сокрушался Ходжес.