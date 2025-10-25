Генерал США: Надо заставить Путина поверить в поражение России
Получение Украиной ракет «Томагавк» показало бы решительность Вашингтона, но этого не произойдет.
Об этом в эфире телеканала «Эспресо» заявил американский генерал, экс-командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я считаю получение Украиной ракет «Томагавк» маловероятным. В то же время «Томагавк» стал бы ценным дополнением к имеющимся в Украине средствам для нанесения глубинных ударов. Прежде всего, эти ракеты символизировали бы решимость США усилить военное давление на Путина. По моему мнению, именно такого дополнительного давления сегодня не хватает в американской стратегии, чтобы убедить Путина, что он не победит», – сказал генерал.
Он добавил: Украине надо представить столько оружия, что заставить российского лидера поверить в неизбежность поражения.
«Пока Путин не поверит, что проиграет, боюсь, что он будет продолжать эту войну», – разглагольствует Кларк.
