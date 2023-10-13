Генерал США не верит в российское ядерное оружие в Белоруссии

Елена Острякова.  
13.10.2023 14:56
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес сомневается в том, что Россия действительно разместила в Белоруссии свое тактическое ядерное оружие.

Об этом он заявил в интервью польскому телеканалу «Белсат», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес сомневается в том,...

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«Я бы очень удивился, если бы Россия осилила передислоцировать в Беларусь тактическое ядерное оружие вместе со всем, что для этого нужно. Я не скажу, что это в принципе невозможно, но надеюсь, что службы разведки США, Великобритании, Польши, Украины тщательно за этим следят. Я скажу, что это маловероятно», – сказал Ходжес.

Он добавил, что США не будут вмешиваться, если белорусская оппозиция попробует совершить военный переворот, но допускает что вмешаются «соседние государства», которые «будут обеспокоены» ситуацией на БелАЭС в Островце.

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