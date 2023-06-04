Генерал США объяснил, чем «контрнаступ» будет отличаться от харьковского наступления

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В отличие от харьковской кампании, нынешнее контрнаступление ВСУ будет отличаться тем, что за первой линией наступающих пойдёт вторая, чтобы продолжить успех выдохшихся частей.

Об этом в интервью BBC заявил экс-глава ЦРУ, генерал армии США в отставке Дэвид Петреус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разница между тем, что будет в этот раз, и тем, что произошло в Харькове прошлой осени, когда украинцы совершили очень удачную атаку, в том, что когда первая линия войск достигает своей кульминации через 72-96 часов – это столько времени можно физически пройти, далее следуют дополнительные силы, которые поддержат и продолжат его. Это будет динамичное поле боя. После этого пойдёт реакция русских. Им придётся двигаться в попытках восстановить линию обороны где-то в тылу, где они находятся. И нужно помнить, что российские войска терпят поражения. В сравнении с украинскими, которые были на поле боя больше года, Россия не вводит свои подразделения, не возобновляет потери людей, оборудования, не переучивает их, они просто добавляют людей на передовую, а таким образом нельзя создать сгруппированные, согласованные и хорошо дисциплинированные войска. И поэтому они дадут трещину, распадутся и, возможно, фактически потерпят крах. И поэтому если украинская сторона сможет подвинуть российскую оборону, то тогда откроются возможности для ещё больших возможностей», – сказал Петреус.