Генерал США объяснил, чем «контрнаступ» будет отличаться от харьковского наступления

Вадим Москаленко.  
04.06.2023 23:53
  (Мск) , Лондон
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ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, США, Украина


В отличие от харьковской кампании, нынешнее контрнаступление ВСУ будет отличаться тем, что за первой линией наступающих пойдёт вторая, чтобы продолжить успех выдохшихся частей.

Об этом в интервью BBC заявил экс-глава ЦРУ, генерал армии США в отставке Дэвид Петреус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В отличие от харьковской кампании, нынешнее контрнаступление ВСУ будет отличаться тем, что за первой...

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«Разница между тем, что будет в этот раз, и тем, что произошло в Харькове прошлой осени, когда украинцы совершили очень удачную атаку, в том, что когда первая линия войск достигает своей кульминации через 72-96 часов – это столько времени можно физически пройти, далее следуют дополнительные силы, которые поддержат и продолжат его. Это будет динамичное поле боя.

После этого пойдёт реакция русских. Им придётся двигаться в попытках восстановить линию обороны где-то в тылу, где они находятся.

И нужно помнить, что российские войска терпят поражения. В сравнении с украинскими, которые были на поле боя больше года, Россия не вводит свои подразделения, не возобновляет потери людей, оборудования, не переучивает их, они просто добавляют людей на передовую, а таким образом нельзя создать сгруппированные, согласованные и хорошо дисциплинированные войска.

И поэтому они дадут трещину, распадутся и, возможно, фактически потерпят крах. И поэтому если украинская сторона сможет подвинуть российскую оборону, то тогда откроются возможности для ещё больших возможностей», – сказал Петреус.

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