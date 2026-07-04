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Европейские лидеры должны признать, что идёт война против России, и сосредоточить все усилия на поддержке киевского режима. Об этом в интервью публицисту Кристофу Мюллеру заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш стратегический интерес в том, чтобы Россия потерпела поражение. Чтобы молодая демократия Украина смогла выжить и процветать. А затем – вступит в НАТО или в ЕС, чего Россия не хочет. Но в наших интересах, чтобы это произошло. И ключевым моментом должно стать то, что канцлер Германии, президент Франции, премьер-министры Британии и Польши, и все остальные скажут, что в наших интересах, чтобы Украина победила, и мы сделаем всё возможное для этого», – сказал Ходжес.