Генерал США подстрекает Европу: Скорее вступайте в войну с Россией!

Максим Столяров.  
04.07.2026 22:12
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, ЕС, Россия


Европейские лидеры должны признать, что идёт война против России, и сосредоточить все усилия на поддержке киевского режима. Об этом в интервью публицисту Кристофу Мюллеру заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские лидеры должны признать, что идёт война против России, и сосредоточить все усилия на...

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«Наш стратегический интерес в том, чтобы Россия потерпела поражение. Чтобы молодая демократия Украина смогла выжить и процветать. А затем – вступит в НАТО или в ЕС, чего Россия не хочет. Но в наших интересах, чтобы это произошло.

И ключевым моментом должно стать то, что канцлер Германии, президент Франции, премьер-министры Британии и Польши, и все остальные скажут, что в наших интересах, чтобы Украина победила, и мы сделаем всё возможное для этого», – сказал Ходжес.

«Российские дроны нарушают наше воздушное пространство по всей Европе, что приводит к серьезным последствиям, когда приходится закрывать аэропорты. Они явно занимаются саботажем инфраструктуры, железных дорог, трубопроводов, подводных кабелей. Они совершали убийства.

Суда теневого флота незаконно перевозят нефть и газ через Балтийское и Черное моря, что помогает финансировать войну России против Европы.

Поэтому, чем раньше мы признаем, что Россия на самом деле воюет с нами и примем меры, тем скорее мы сможем это остановить», – подстрекает американец.

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English version :: Читать на английском Генерал США подстрекает Европу: Скорее вступайте в войну с Россией!

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