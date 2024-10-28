Генерал США: «Сначала надо победить Россию, потом добьём остальных»

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Союз России, Китая, Ирана и КНДР крайне опасен для Запада, который должен сконцентрировать все усилия – сначала на победе над Россией, а потом заняться добиванием остальных.

Об этом в эфире интернет-канала «Силиконовый занавес» заявил экс-командующий американской армией в Европе Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не должны наивно относиться к тому, что Северная Корея и Иран получают от России и Китая. Если Иран и КНДР, у которых уже есть баллистические ракеты, получат навигационные возможности России и Китая, это значительно увеличит угрозу для Израиля, Южной Кореи и Японии. Поэтому передача денег и технологий между этими странами очень важна. Иран не смог бы делать то, что делает сейчас, если бы не получал поддержку России и Катара. Поэтому мы обязаны организовать победу. Мы должны вспомнить, как победили во Второй мировой войне. Мы должны использовать все инструменты – военные, экономические, дипломатические, информационные. И не стесняться наращивать наш военный потенциал», – вещал Ходжес.

«Именно эти четыре угрозы – Россия. Китай, Иран и Северная Корея – я считаю самыми серьёзными. Так же, как США и Британия договорились, что сначала они должны победить нацистскую Германию, а потом уже Японию (к капитуляции Японии привёл разгром миллионной Квантунской армии Советским Союзом – ред.), мы должны сначала победить Россию. Победить, а не помочь Украине занять выгодную позицию на переговорах. Если это произойдет, если мы, Запад, поставим перед собой такую цель, и дадим Украине все, что ей нужно для победы над Россией, это приведет к изоляции Ирана, что ослабит их способность угрожать Израилю и другим странам на Ближнем Востоке. Это приведет к изоляции Северной Кореи, у которой больше нет друзей в мире. И тогда китайцы увидят, что у Запада действительно есть политическая воля, промышленный потенциал и военная мощь, чтобы защищать так называемый международный порядок, основанный на правилах», – подытожил безумный американский генерал.