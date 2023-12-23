Генерал США сокрушается: Мы дали русским 6 месяцев, и они не потратили их впустую

В учения в виде военных игр, которые проводились американскими и украинскими генералами в рамках подготовки «контрнаступа», изначально заложили неверные вводные.

Об этом в эфире интернет-канала «Силиконовый занавес» заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

По мнению Ходжеса, Россия при этом была недооценена, а Украине не дали необходимого для наступления вооружения.

«Все эти военные игры, – я думаю их было восемь, – были засекречены. Так что я не имею представления обо всем, что обсуждалось. Но обычно военная игра идет не так, как надо, если предположения неверны. Я имею в виду, что заведомо неверные предположения приведут к ошибочным результатам, или если они будут неполными. Вы не касаетесь всего спектра вещей.

Очевидно, что это были хорошие, умные люди – как со стороны союзников, так и с украинской стороны, которые были вовлечены в нечто подобное. Но как могла прийти в голову мысль о том, что мы можем начать атаку на эти российские оборонительные сооружения без какой-либо авиационной мощи?

Не недостаточной – нулевой, или без предоставления им адекватных инженерных возможностей, или без учета того, что мы дали русским шесть месяцев на создание их оборонительных сооружений, что они и сделали, не тратя их впустую.

А что мы узнали, что нам рассказали об этом те военные игры? Так вот, я больше не хочу это комментировать», – заявил Ходжес.