Генерал «Суровый» назначен руководителем СВО. Какие есть подводные камни

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Командующим объединенной группировкой войск в зоне СВО назначен генерал армии Сергей Суровикин. Соответствующий приказ подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Суровикин командовал мотострелковым батальоном, чьи танки в 1991 году раздавили трех ельцинистов, участвовавших в сопротивлении ГКЧП. Затем офицер принимал участие в боевых действиях в Чечне, руководил российским контингентом в Сирии. Во время спецоперации на Украине он командовал Южной группой российских войск.

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«Суровый», так за глаза называют Суровикина подчинённые, действительно, один из самых суровых военачальников России, с насыщенной военной жизненной историей. Надеюсь, он будет ещё суровее. В этой системе надо наводить жесткую дисциплину. Надеюсь, начнётся все не с чистых подворотничков, а с чистого выполнения законов войны», – поддержал назначение Суровикина военный корреспондент Александр Сладков.

Военкор Юрий Котенок так оценивает задачу Суровикина:

«Аккумулировать все военные ресурсы страны для достижения главной цели — переломить ситуацию на линии фронта и лишить противника инициативы, которую он развивает после успеха на балаклейском, изюмском и краснолиманском направлениях».

Командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский предупреждает об интригах.

«У него будет более короткий доступ к первому лицу и возможность доносить свою позицию напрямую, минуя верхний эшелон военной иерархии. Если это будет работать – то это хорошо: взгляд на ситуацию с земли объективнее, чем из зала совещаний. Но тут есть и ещё один хоть и подводный, но огромный валун: по факту назначено ответственное лицо, на которое будут вешать всех собак. Уверен, что сейчас это назначение самого Суровикина не обрадовало. В свете развернувшейся борьбы, в ходе которой на место возможного преемника начальника Генштаба ситуация отобрала двух потенциальных кандидатов – Лапина и Суровикина , где оба представляют разные центры силы, – нет лучшего способа сбить Суровикина, чем назначить его ответственным за ход операции при том, что операция пока не блещет, а все основные рычаги остаются у оппонентов».

А эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник призывает не надеяться на то, что ситуацию переломит одно кадровое перемещение Суровикина.

«Независимо от его личных качеств имею сказать следующее. Война не зависит от персоналий. Война зависит от системы. Системы, качество которой определяется качеством управления, разведки, взаимодействия, логистики и т.д., и т.п., каждое из которых можно разбить на множество характеристик, и провалы в одних нередко очень сложно, если вообще возможно, компенсировать плюсами в других».

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков традиционно пессимистичен и не воодушевлен новым назначением – по его мнению, именно Суровикин не справился с взятием Киева минувшей весной.

«Руководил успешной «деэскалацией» под Киевом», – утверждает Стрелков.