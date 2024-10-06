Генерал: СВО закончится в этом году, или случится Армагеддон

Елена Острякова.  
06.10.2024 21:29
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Россия, Спецоперация


СВО России на Украине является прокси-войной и должна закончиться в этом году

Об этом в интервью «Другое ТВ» заявил командир спецназа «Ахмат» генерал Апти Алаудинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

СВО России на Украине является прокси-войной и должна закончиться в этом году Об этом...

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«Если мы дадим слабину, то эта война перерастет в другое состояние. Либо мы завершаем в ближайшие месяцы эту войну. Я больше чем уверен, что мы в этом году эту войну завершим – СВО. Либо мы СВО завершаем, и человечество приходит в отношении этого конфликта к какому-то решению, либо эта война перерастет в ту войну, о которой говорят Писания. И тогда уж перерастем в совсем другое состояние. Эта война будет совсем другой, и применяться будет другое вооружение», – сказал Алаудинов.

Сославшись на свои познания в священных текстах, он сказал, что Армегеддон должен случиться «не сейчас и не здесь».

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