Генерал СВР: Атаку на Курскую область разработала и подготовила британская разведка

Максим Столяров.  
14.08.2024 19:40
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Курск, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Операция по вторжению ВСУ в Курскую область была разработана британской военной разведкой.

Об этом в эфире Радио Sputnik заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ в отставке Леонид Решетников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Операция по вторжению ВСУ в Курскую область была разработана британской военной разведкой. Об этом...

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«Предыдущая операция в Белгороде была полностью разработана англичанами. Они – большие специалисты по таким операциям неожиданного, дерзкого характера. Там активно выдавало их и участие в этом так называемого добровольческого корпуса, всех этих предателей, которые воюют на стороне ВСУ. В центре содействия ВСУ, который создали западники, есть определённое распределение ролей подготовки операций.

США, американские генералы, офицеры – больше ориентированы на создание обороны, на типично войсковых операциях и т.д. Англичане, как всегда, ориентированы в этом центре на содействие в операциях такого плана – рейдовые, с нанесением массового ущерба по населению, чтобы вызвать панику, недовольство, с такими неожиданными ходами и т.д. Поэтому, когда говорят, что похоже на англичан – похоже», – сказал Решетников.

«Причем, мы часто говорим о МИ-6, но работает всё британское сообщество, особенно военные спецслужбы, военная разведка активно работает сейчас на Украине, которая специализируется на таких операциях. Почерк можно угадать», – уточнил генерал.

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