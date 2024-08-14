Операция по вторжению ВСУ в Курскую область была разработана британской военной разведкой.

Об этом в эфире Радио Sputnik заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ в отставке Леонид Решетников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предыдущая операция в Белгороде была полностью разработана англичанами. Они – большие специалисты по таким операциям неожиданного, дерзкого характера. Там активно выдавало их и участие в этом так называемого добровольческого корпуса, всех этих предателей, которые воюют на стороне ВСУ. В центре содействия ВСУ, который создали западники, есть определённое распределение ролей подготовки операций.

США, американские генералы, офицеры – больше ориентированы на создание обороны, на типично войсковых операциях и т.д. Англичане, как всегда, ориентированы в этом центре на содействие в операциях такого плана – рейдовые, с нанесением массового ущерба по населению, чтобы вызвать панику, недовольство, с такими неожиданными ходами и т.д. Поэтому, когда говорят, что похоже на англичан – похоже», – сказал Решетников.