Генерал СВР: Оборона у нас сильная, но нужны контрудары

Контрнаступление ВСУ в зоне проведения спецоперации еще не набрало своих масштабов, и противник будет пытаться атаковать по другим направлениям.

Об этом в интервью youtube-каналу «Наследие империи» заявил отставной генерал-лейтенант Службы внешней разведки, экс-руководитель Института стратегических исследований при Администрации президента РФ Леонид Решетников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я все-таки не очень согласен, что можно говорить о предварительных итогах, потому что контрнаступление не набрало, на мой взгляд, еще той масштабности, которая действительно бы подтверждала, что это серьезная попытка киевского режима изменить ситуацию и добиться значительных успехов и побед. Да, мы видим, что на сегодняшний день главным направлением избрано направление на Мелитополь и Крым, и противник с упорством бьется, не щадя своих солдат и даже западной техники, и продолжает биться практически не в закрытые пока ворота. Занятые три-четыре деревни или два-три села пока не играют сколько-нибудь значительной роли. Но, во-первых, остаются еще направления по которым противник может серьезно атаковать, и судя по всему у него есть еще резервы, которые могут осуществить это эту атаку», – скзаал Решетников.

Он пояснил, что под ударом находятся Кременная с выходом на Рубежное, на Лисичанск и Донецк, и направление, которое является опасным и перспективным – это Белгородская область и сам город Белгород.

«Может быть речь не будет идти о взятии этого города, нашего русского города. Но может речь идти об открытии фронта на нашей территории, вторжении и занятия каких-то сел. То, что творилось перед наступлением, эти атаки, террористические акты, бомбардировка, разрушение города Шебекино – это дало много информации противнику, и он ее анализирует и смотрит, насколько реально и насколько эффективно будет наступление на этом направлении, чтоб отвлечь наши силы. Поэтому сейчас ситуация, на мой взгляд и на взгляд многих экспертов, – ситуация неопределенности. И в Киеве считают, что у них есть еще шанс прорвать, и у нас считается, что мы сможем отбить», – пояснил эксперт.

Он добавил, тактика постоянной обороны, которой придерживается руководство спецоперацией, рискованная тактика. В истории множество фактов, как при штурме крепостей в конце концов находилось какое-то слабое место, и противник врывался в осажденную крепость.

«Мы сейчас практически держим линию обороны, как осажденную большую огромную крепость. Поэтому с нашей стороны сплошная оборона дает результаты, и может дать очень сильные результаты, но такая оборона всегда во всех войнах требовала контрудары, пусть даже отвлекающие контрудары, пусть удары, которые рассчитаны на какое-то краткий период. Но эти контрудары должны быть не в масштабах роты и батальона даже, а масштаба бригад, полков, можно сказать дивизий. Вот это вот очень важно сейчас для нас. Потому что если мы только отбиваемся в конце концов это может привести к другим результатам», – заключил Решетников.