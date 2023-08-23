Генерал СВР: Пригожина убрали не наши – иначе это сделали бы в Африке

Генерал СВР в отставке Леонид Решетников категорически отверг версию о возможности ликвидации главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина российскими спецслужбами в качестве наказания за попытку мятежа в июне.

Кстати, английские спецслужбы и другие тайные организации очень любят делать всякие бяки под годовщины , мистические события, смерти какого-нибудь нехорошего героя прошлого и тому подобное. Здесь убили в канун «праздника незалэжности», – пишет Решетников в своем блоге.

Конечно, было бы найдено другое место (Африка большая) и обстоятельства (съел, например, некачественное мясо крокодила). А так теракт с подтекстом: смотрите, мол, кто это, скорее всего, сделал. Типичный почерк англичан с украинскими исполнителями и то, наверное, при их ограниченном участии.

« Ликвидация Пригожина на маршруте Москва — Петербург — это то же, что убийство Немцова у стен Кремля: никакая спецслужба нашей страны, даже если считать, что там полно дебилов, никогда не пойдет на акцию, которая так «намекала» на причастность своего руководства.

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Кстати, основанный Михаилом Звинчуком канал «Рыбарь» отмечает, что на снимках обломков упавшего самолета Пригожина нет следов поражающих элементов, характерных для удара с земли.

«Видимые следы поражающих элементов отсутствуют: л ишь на одном из кусков есть нечто похожее на последствия попадания шрапнели, однако это может быть и трещинами . В любом случае, для потенциального попадания ракет комплексов С-300 или «Бук» повреждения уж явно небольшие», – отмечает «Рыбарь».

Военный эксперт Владислав Шурыгин допускает, что на борту бизнесджета могла быть бомба.

«Могла ли быть бомба? Могла! И тут вопрос – кто мог это устроить? У Пригожина было множество врагов и «кровников». Перебирать всех – дело следствия. В поиске исполнителей сразу напрашиваются «спецслужбы», но, блин, делать это посреди бела дня, в российском небе, рядом с Москвой, да ещё так, чтобы взорвать информпространство? Не верю! Пригожин только вернулся из Африки – никто не мешал «убрать» его там.

При этом «спецслужбы» без санкции сами на такое никогда бы не пошли. Путин? Но он дал слово Пригожину – не преследовать его. А мы знаем, что слово своё, тем более данное публично, он держит всегда! К тому же, возвращение, хоть и с отставкой, Суровикина, которому прочили чуть ли не тюрьму, это явно не знак «закручивания гаек». Поэтому, не верю!

Кто-то из его окружения? А кто решится так подставить президента, понимая, что всё это будет очень скоро вскрыто? Шойгу? Да, Пригожин наговорил кучу оскорблений в его адрес и прямых угроз. Но в схватке бульдогов под кремлёвским ковром Шойгу одержал безоговорочную аппаратную победу. Да ещё отразив украинский «наступ» укрепил свою репутацию. Пригожин же проиграл и был выдавлен из политики. Шойгу сейчас публично уничтожать Пригожина меньше всего надо! Ведь он отлично понимает, что именно его первым обвинят в смерти олигарха. Повторяется история с убийством Холодова, подставлявшая под удар министра обороны Грачёва. Шойгу сейчас на коне и не был замечен в маниакальной мстительности. Не верю!

Герасимов – второй объект атак Пригожина – тем более, никогда на это не пойдёт. Не его уровень – политические убийства. Тем более через голову Шойгу и, так подставляя Путина, который для него абсолют.

Олигархи конкуренты? Но «финансовую империю» Пригожина очень сильно пощипали и вытеснили его из кучи бизнесов. Если только свести счёты за старое, но опять же – камень на дороге – слово Путина. Тут нужен очень дерзкий олигарх…

Спецслужбы других стран? Вполне! И ЦРУ, и Ми-6, и французская DGSE, и ГУР вполне могли провернуть подобное. Публичное убийство одного из самых медийных и влиятельных публичных персон это огромный удар по российскому коллективному бессознательному. Опять же, устранение опаснейшего врага, нацелившегося на передел Африки. Убийство Пригожина это провоцирование «разборок» в российском военном и политическом руководстве, и эмоциональный взрыв в военной среде, где у Пригожина и «Вагнера» очень много сторонников и почитателей. Идеальная попадание в болевую точку общества!» – подробно расписывает Шурыгин.