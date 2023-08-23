Генерал СВР: Пригожина убрали не наши – иначе это сделали бы в Африке
Генерал СВР в отставке Леонид Решетников категорически отверг версию о возможности ликвидации главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина российскими спецслужбами в качестве наказания за попытку мятежа в июне.
«Ликвидация Пригожина на маршруте Москва — Петербург — это то же, что убийство Немцова у стен Кремля: никакая спецслужба нашей страны, даже если считать, что там полно дебилов, никогда не пойдет на акцию, которая так «намекала» на причастность своего руководства.
Конечно, было бы найдено другое место (Африка большая) и обстоятельства (съел, например, некачественное мясо крокодила). А так теракт с подтекстом: смотрите, мол, кто это, скорее всего, сделал. Типичный почерк англичан с украинскими исполнителями и то, наверное, при их ограниченном участии.
Кстати, английские спецслужбы и другие тайные организации очень любят делать всякие бяки под годовщины, мистические события, смерти какого-нибудь нехорошего героя прошлого и тому подобное. Здесь убили в канун «праздника незалэжности», – пишет Решетников в своем блоге.
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Кстати, основанный Михаилом Звинчуком канал «Рыбарь» отмечает, что на снимках обломков упавшего самолета Пригожина нет следов поражающих элементов, характерных для удара с земли.
«Видимые следы поражающих элементов отсутствуют: лишь на одном из кусков есть нечто похожее на последствия попадания шрапнели, однако это может быть и трещинами. В любом случае, для потенциального попадания ракет комплексов С-300 или «Бук» повреждения уж явно небольшие», – отмечает «Рыбарь».
Военный эксперт Владислав Шурыгин допускает, что на борту бизнесджета могла быть бомба.
«Могла ли быть бомба? Могла! И тут вопрос – кто мог это устроить? У Пригожина было множество врагов и «кровников». Перебирать всех – дело следствия. В поиске исполнителей сразу напрашиваются «спецслужбы», но, блин, делать это посреди бела дня, в российском небе, рядом с Москвой, да ещё так, чтобы взорвать информпространство? Не верю! Пригожин только вернулся из Африки – никто не мешал «убрать» его там.
При этом «спецслужбы» без санкции сами на такое никогда бы не пошли. Путин? Но он дал слово Пригожину – не преследовать его. А мы знаем, что слово своё, тем более данное публично, он держит всегда! К тому же, возвращение, хоть и с отставкой, Суровикина, которому прочили чуть ли не тюрьму, это явно не знак «закручивания гаек». Поэтому, не верю!
Кто-то из его окружения? А кто решится так подставить президента, понимая, что всё это будет очень скоро вскрыто? Шойгу? Да, Пригожин наговорил кучу оскорблений в его адрес и прямых угроз. Но в схватке бульдогов под кремлёвским ковром Шойгу одержал безоговорочную аппаратную победу. Да ещё отразив украинский «наступ» укрепил свою репутацию. Пригожин же проиграл и был выдавлен из политики. Шойгу сейчас публично уничтожать Пригожина меньше всего надо! Ведь он отлично понимает, что именно его первым обвинят в смерти олигарха. Повторяется история с убийством Холодова, подставлявшая под удар министра обороны Грачёва. Шойгу сейчас на коне и не был замечен в маниакальной мстительности. Не верю!
Герасимов – второй объект атак Пригожина – тем более, никогда на это не пойдёт. Не его уровень – политические убийства. Тем более через голову Шойгу и, так подставляя Путина, который для него абсолют.
Олигархи конкуренты? Но «финансовую империю» Пригожина очень сильно пощипали и вытеснили его из кучи бизнесов. Если только свести счёты за старое, но опять же – камень на дороге – слово Путина. Тут нужен очень дерзкий олигарх…
Спецслужбы других стран? Вполне! И ЦРУ, и Ми-6, и французская DGSE, и ГУР вполне могли провернуть подобное. Публичное убийство одного из самых медийных и влиятельных публичных персон это огромный удар по российскому коллективному бессознательному. Опять же, устранение опаснейшего врага, нацелившегося на передел Африки. Убийство Пригожина это провоцирование «разборок» в российском военном и политическом руководстве, и эмоциональный взрыв в военной среде, где у Пригожина и «Вагнера» очень много сторонников и почитателей. Идеальная попадание в болевую точку общества!» – подробно расписывает Шурыгин.
С ним соглашается политолог Сергей Марков:
«Все, кто все время лжёт и кто ненавидит Россию, сейчас кричит, что Пригожина убили Путин и Шойгу», – написал Марков.
Спасибо!
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