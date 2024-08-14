Генерал СВР: Сегодня – кульминация событий, начавшихся в августе 2008 года

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8 августа 2008 года был дан старт политике возрождения суверенитета России, и сегодняшние события – кульминация этой борьбы.

Об этом в эфире Радио Sputnik заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ в отставке Леонид Решетников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Радиоведущий сказал, что был в этот день в отпуске в ещё «украинском» Крыму и вспомнил реакцию местного населения и отдыхающих – «люди там воспряли, как будто началась какая-то новая история».

«Так и было. Мы были воодушевлены – вся разведка! Потому что – ну, что мы… работаем-работаем, добываем информацию, так же ГРУ, ФСБ, а решения принимались паллиативные, если и принимались. Просто уходило, и мы потом почти не видели или мало видели какие-то действия в соответствии с добываемой информацией... Мы же попали в жесточайшую зависимость от Запада с конца 80-х годов все 90-е годы. Речь о суверенитете очень относительная была», – напомнил Решетников.

«Поэтому то, что произошло 8 августа – это был знак, что мы начинаем политику возрождения нашего суверенитета, оно продолжается до сих пор. Это очень сложно, все эти связи, завязки прервать и всё расставить по своим местам. И сегодня – кульминация этой нашей борьбы. Все говорят – речь Путина 2007 года в Мюнхене – да, как речь – да. Как действие – 2008 год», – добавил генерал.