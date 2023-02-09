Генерал украинской разведки: «Наши националисты – проект спецслужб»

Украинские националисты и наиболее яркие радикалы времен Майдана были агентами спецслужб, которых использовали для расшатывания ситуации.

Об этом в интервью киевскому телешарлатану и антироссийскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил бывший председатель Службы внешней разведки Украины генерал Михаил Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Маломужа, в определенный момент протестная активность Майдана угасла и тогда в дело вмешались провокаторы, которые спровоцировали бойню и сделали протест радикальным.

«Уже Майдан исчерпался. Я прямо скажу – с представителями и студентов, и их родителей, например, Попович, покойный академик, мы встречались с его дочкой и другими, они говорят: «Да все, что мы будем дальше стоять, уже, наверное, исчерпался. Но мы никогда не принимаем политиков, которые стоят. Это уже не на Майдане, а которые стоят у Украинского дома. Кто это? Яценюк, Порошенко, все остальные. Мы их сюда не пускаем и с ними не будем, мы им знаем цену». И тут же была задействована ситуация избиения студентов. И тут же получилось, что нужно объединять усилия по их защите. И уже все известные политические лица, которые стояли возле Украинского дома, ринулись туда», – сказал экс-глава СВР.

«Мы видим очень многое, я думаю, следствие должно было показать, кто стоял у истоков этого избиения, кто стоял у истоков движения Майдана к радикализации, и тогда уже бойне. С одной стороны – это сторонники Януковича, они же агентура России, с другой стороны – радикалы с нашей, условно, с этой стороны, которые готовы были к тому, чтобы пролилась кровь. Поэтому над этой темой работали очень сильно… По националистам – они закладывались в разные периоды. Одна из форм – это очень жесткий, радикальный патриотизм, который будет подливать, как мы говорим, масла в огонь, постоянно подогревать. Это можно раздувать ситуацию до бесконечности и ничего уже не обвинишь, они же патриоты, они все за Украину. Но с другой стороны, такие радикальные противоречия в обществе, что это ведет к развалу, противостоянию, к информационным атакам России против Украины в целом», – заявил Маломуж.