Генерал украинской разведки: Новый антироссийский президент обернется проблемами для Украины

21.02.2019, Киев, Владимир Гладков

В случае избрания на Украине очередного антироссийского президента Москва усилит эскалацию напряженности Азовско-Черноморском бассейне.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka Online» заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На это Российская Федерация имеет четкий план дестабилизация ситуации в предвыборный период, а если пройдут выборы и будет условно лояльный к России или, как говорят, неконструктивный президент, на что есть много шансов, то они будут задействовать модель замораживания конфликта и возможного усиления эскалации, особенно в районах Азовского и Черного морей. Это там, где он считают, что их территория – акватория Крыма и Азова, где они построили мост.

Это постоянный центр противостояния, где будет постоянная дестабилизация или локальные военные операции. Это будет замороженный конфликт, типа Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, который мы уже имеем десятки лет. Это будет рычаг влияния на Украину, на стабильность в этом регионе.

Понятно, что это будет влиять не только на нашу стабильность, но и на европейскую модель безопасности, потому что это постоянно будет угрожать европейским странам и особенно странам НАТО. Поэтому, если президент будет антироссийский, то будет сценарий долгосрочного замороженного конфликта с локальными военными операциями или террористическими актами, которые будут постоянно тревожить наше государство», – считает Маломуж.