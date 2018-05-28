28.05.2018, Киев, Владимир Гладков
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Общество, Политика, Украина

Генерал украинской разведки пришел в ужас от масштабов национальной трагедии Украины


Украина теряет трудоспособное население из-за отсутствия перспектив и рабочих мест в стране.

Об в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сюжете телеканала отмечается, что, согласно информации «Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству», на заработки в Польшу выезжает каждый 20-й украинец. При этом, по данным общественной организации «Европа без барьеров», Украина занимает первое место среди стран, в которых подделывают документы для выезда на заработки за границу.

По словам Николая Маломужа, такую ситуацию в стране можно считать национальной трагедией.

«Мы говорим о большой проблеме и трагедии для страны. Активная часть, интеллектуальная в первую очередь, которая имеет большую способность к труду, выезжает за границу. В первую очередь – Польша, Италия, Испания, Португалия, Россия, Канада, США – до 9 миллионов. Вот это огромная национальная трагедия и наш стратегический просчет. Это происходит потому, что не дали альтернативу – свободного развития малого и среднего бизнеса, альтернативных видов кооперации, которая дала бы рабочие места и высокие стандартны. Это основная причина, почему выезжают, нет перспектив», – резюмировал генерал.

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