Генерал украинской разведки рассказал, как российские спецслужбы переиграли американские

В 2022 году российские спецслужбы провели игру, в результате которой США прекратили поставки оружия на Украину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил генерал-майор Илья Павленко, ранее работавший в руководстве контрразведки СБУ, а затем ставший заместителем начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

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«Советские и сегодня российские спецслужбы передают информацию о том, что они раздумывают над применением ядерного оружия через каналы, от которых эта информация точно попадет к руководству западных стран. Например, они разоблачили у себя какого-то агента, завербованного западными спецслужбами. Если это для них интересный персонаж, они его не арестовывают, а проведут через него «вброс» каких-то нужных русским документов или данных, которые этот агент может донести до своих кураторов. Так и появляются такие материалы, которые были на столе у Байдена о том, что русские якобы готовили и хотели сначала нанести ядерный удар где-то в Черном море или ударить по какому-то военному объекту, чтобы вызвать панику в Украине и дестабилизировать ситуацию в Европе», – сказал Палвенко в интервью РБК-Украина.

Он предположил, как дальше мог продвигаться этот вброс.