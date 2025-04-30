Генерал украинской разведки рассказал, как российские спецслужбы переиграли американские

Игорь Шкапа.  
30.04.2025 15:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецслужбы, США, Украина


В 2022 году российские спецслужбы провели игру, в результате которой США прекратили поставки оружия на Украину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил генерал-майор Илья Павленко, ранее работавший в руководстве контрразведки СБУ, а затем ставший заместителем начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

В 2022 году российские спецслужбы провели игру, в результате которой США прекратили поставки оружия...

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«Советские и сегодня российские спецслужбы передают информацию о том, что они раздумывают над применением ядерного оружия через каналы, от которых эта информация точно попадет к руководству западных стран. Например, они разоблачили у себя какого-то агента, завербованного западными спецслужбами. Если это для них интересный персонаж, они его не арестовывают, а проведут через него «вброс» каких-то нужных русским документов или данных, которые этот агент может донести до своих кураторов.

Так и появляются такие материалы, которые были на столе у Байдена о том, что русские якобы готовили и хотели сначала нанести ядерный удар где-то в Черном море или ударить по какому-то военному объекту, чтобы вызвать панику в Украине и дестабилизировать ситуацию в Европе», – сказал Палвенко в интервью РБК-Украина.

Он предположил, как дальше мог продвигаться этот вброс.

«Например, агенту пришло задание уточнить – где, когда и как может состояться этот удар. Русские увидели, что агент начал это выведывать. И тогда они для усиления эффекта вносят изменения в свою ядерную доктрину, которыми уменьшили порог применения этого ядерного оружия. Получается, что западные разведки фактически получили подтверждение информации от своего источника на официальном уровне.

Понятно, что политики и военные не могут этого игнорировать, и соответственно, пошел запрет на нанесение ударов, уменьшение помощи и так далее. Если вы помните, после начала Харьковской операции в 2022 году у нас приостановились поставки вооружения. Это у нас было первое длительное прекращение поставок вооружения. Возможно, если бы этого не произошло, война могла бы развиваться совсем иначе. Мы не знаем этого наверняка, но, учитывая реакцию Белого дома, до них довели дезинформацию о вероятности применения ядерного оружия и они, возможно, испугались и приостановили помощь», – сокрушается генерал.

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