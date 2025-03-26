Генерал Вовк: Кто сказал, что все «зрадники» в СБУ? Есть ещё Кабмин и Зе-офис!

Вадим Москаленко.  
26.03.2025 17:26
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Пропаганда, Россия, СБУ, Украина


Контрразведка не может одномоментно пройтись косилкой и «состричь всю агентуру», украинские ведомства кишат «лежачими зрадниками», которые потом «взойдут подснежниками».

Об этом в интервью каналу «InterVizor» заявил бывший начальник Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Контрразведка не может одномоментно пройтись косилкой и «состричь всю агентуру», украинские ведомства кишат «лежачими...

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«Меня спрашивают – а почему больше всего предателей в СБУ? Подождите, кто вам сказал? Просто СБУ – это та структура, куда вживляют, посылают, вербуют агентов, потому что и там можно достать тайную информацию государственного значения. В Кабмине очень много агентов, мы знаем, что даже помощника премьера арестовали, потом его обменяли.

Я думаю, в офисе президента – тоже до сих пор можно найти, или мы со временем сможем узнать. Потому что очень мало меняется. У нас если пришла структура – верхние эшелоны поменялись, а среднее и нижнее звено остаётся тем же самым, потому что иначе не будет работать структура», – сказал Вовк.

«Ну, не может захватить всё контрразведка, прямо пройтись какой-то косилкой и состричь всю агентуру. Есть лежачая, та, которая подснежником взойдёт.

Поэтому кого-то разоблачили, кого-то оставили, кого-то разрабатывают до сих пор, ведя двойную игру. Вот, если взяли полковника или генерала СБУ – это для журналистов интересно. А если взяли какого-то предателя в министерстве экологии  – та…», – махнул рукой отставной генерал.

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