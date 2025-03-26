Генерал Вовк: Кто сказал, что все «зрадники» в СБУ? Есть ещё Кабмин и Зе-офис!

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Контрразведка не может одномоментно пройтись косилкой и «состричь всю агентуру», украинские ведомства кишат «лежачими зрадниками», которые потом «взойдут подснежниками».

Об этом в интервью каналу «InterVizor» заявил бывший начальник Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Меня спрашивают – а почему больше всего предателей в СБУ? Подождите, кто вам сказал? Просто СБУ – это та структура, куда вживляют, посылают, вербуют агентов, потому что и там можно достать тайную информацию государственного значения. В Кабмине очень много агентов, мы знаем, что даже помощника премьера арестовали, потом его обменяли. Я думаю, в офисе президента – тоже до сих пор можно найти, или мы со временем сможем узнать. Потому что очень мало меняется. У нас если пришла структура – верхние эшелоны поменялись, а среднее и нижнее звено остаётся тем же самым, потому что иначе не будет работать структура», – сказал Вовк.