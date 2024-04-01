Генерал ВСУ – американцам: Не дадите эсминцы – будем бить по российским НПЗ

Если американцы так взволнованы, что Украина наносит удары по российским НПЗ глубоко в тылу, пусть передадут Киеву несколько эсминцев с крылатыми ракетами.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего Силами спецопераций ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Самое главное задание сейчас – сжечь не часть их нефтезаводов, а всё сжечь, в ноль сжечь, чтобы ни грамма топлива у них не было! Потому что пешая армия – хорошая, но это уже не совсем армия. Поэтому русские должны лишиться всех своих возможностей, чем производить, где хранить и где транспортировать топливо. Вот, как они в определённых моментах ведут охоту по нашим позициям, точно так же и мы в российском тылу должны охотиться за каждым нефтевозом, за каждой цистерной», – вещал он, умолчав о том, что все украинские НПЗ будут уничтожены намного быстрее.

«Если наши американские коллеги обеспокоены, то здесь можно играть на встречных козырях. Хорошо, мы не будем бомбить НПЗ, дайте нам несколько эсминцев-ракетоносцев, и, используя американские крылатые ракеты, мы достаточно быстро можем и без этих заводов обойтись, нанести удары. Они же, в первую очередь, не переживают за территорию России, они переживают за цены на нефть – и не понимают, что они в этом могут проигрывать», – разошелся Кривонос.