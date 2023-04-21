Генерал ВСУ бьется в истерике: «Какие самолеты?! У нас дикий снарядный голод»

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В то время, как ВСУ испытывают сильный снарядный голод и катастрофическую нехватку вооружения, киевские политики просят у Запада бесполезные F-16.

Об этом в эфире интернет-канала «Сейчас» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас дикий снарядный голод, не хватает многих образцов вооружения, а мы просим только такие вещи, которые рассчитаны только на большие стратегические достижения. Самолёты F-16 мы уже давно просим. И страны Запада находят отговорки, лишь бы не давать нам самолёты. Сначала говорили, что нет пилотов, потом что не готова логистика, аэродромы базирования», – возмутился генерал.

Он подчеркнул, что страны западного блока готовы поставлять Украину разное старьё, и даже если в ВСУ поступят F-16, они могут не исправить ситуации.

«Запад готов выбрасывать нам постсоветский хлам на уровне Миг-29 и Су-27, но вопрос предоставления нам F-16 будет немного растянут. Хотя они тоже не последнего года выпуска и попроще, чем имеют на вооружении страны НАТО. Но при правильном использовании и подавлении российского ПВО они смогут дать хорошие результаты. Но это вопрос не одного дня. Если решение будет принято, это не значит, что на следующей неделе эти самолёты появятся у нас», – подытожил Кривонос.