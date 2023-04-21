Генерал ВСУ бьется в истерике: «Какие самолеты?! У нас дикий снарядный голод»

Вадим Москаленко.  
21.04.2023 16:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 230
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


В то время, как ВСУ испытывают сильный снарядный голод и катастрофическую нехватку вооружения, киевские политики просят у Запада бесполезные F-16.

Об этом в эфире интернет-канала «Сейчас» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«У нас дикий снарядный голод, не хватает многих образцов вооружения, а мы просим только такие вещи, которые рассчитаны только на большие стратегические достижения. Самолёты F-16 мы уже давно просим. И страны Запада находят отговорки, лишь бы не давать нам самолёты. Сначала говорили, что нет пилотов, потом что не готова логистика, аэродромы базирования», – возмутился генерал.

Он подчеркнул, что страны западного блока готовы поставлять Украину разное старьё, и даже если в ВСУ поступят F-16, они могут не исправить ситуации.

«Запад готов выбрасывать нам постсоветский хлам на уровне Миг-29 и Су-27, но вопрос предоставления нам F-16 будет немного растянут. Хотя они тоже не последнего года выпуска и попроще, чем имеют на вооружении страны НАТО. Но при правильном использовании и подавлении российского ПВО они смогут дать хорошие результаты.

Но это вопрос не одного дня. Если решение будет принято, это не значит, что на следующей неделе эти самолёты появятся у нас», – подытожил Кривонос.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть