Генерал ВСУ: Без срочной западной помощи – нам конец

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВСУ не могут остановить наступление русских уже на нескольких направлениях. Нужно срочно просить у Запада больше военной помощи, поскольку стабилизация фронта станет хоть каким-то усилением переговорной позиции Киева.

Об этом на канале «Politeka» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Тяжёлая ситуация складывается на различных участках, а это значит, что из этих тактических действий вытекают действия на уровне оперативном. Теперь уже три, включая север, Харьковское, восточное направление Донбасса, и южное – Херсонское, Запорожское и так далее. Война перешла в затяжной характер. К сожалению, здесь сказываются ресурсные возможности нашего противника по всем основным видам вооружения и в живой силе. Количества позволяют противнику иметь резервы и использовать их по разным тактическим направлениям. Ну и в целом складывается тяжёлое положение на тактическом уровне, и это отражается на стратегии. Вопрос в скорости реакции на ситуацию для сил обороны Украины зависит от того, как быстро будут даны возможности по вооружению и технике, боеприпасам», – сказал Романенко.

«Нам нужны более мощные системы поражения и как можно быстрее тактические ракетные вооружения и усиление поддержки с воздуха – F-16 и Gripen. Но всё это требует времени, а как мы видим по ситуации, времени на это противник не даёт. Кроме тяжёлого вооружения, необходимо поддерживать войска большим количеством боеприпасов и укомплектовывать военнослужащими, что зависит от нас и наших союзников. Необходимо приостанавливать продвижения противника, что не удаётся пока реализовывать. Шанс есть, но нужна активная помощь, чтобы как минимум стабилизировать ситуацию на фронте. И это будет уже усиление позиций для дальнейших переговоров. За это надо активно бороться и с нашими союзниками, и реализовывать соответствующие действия внутри нашего государства», – причитал генерал.