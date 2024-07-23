Генерал ВСУ: Без срочной западной помощи – нам конец

Вадим Москаленко.  
23.07.2024 18:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВСУ не могут остановить наступление русских уже на нескольких направлениях. Нужно срочно просить у Запада больше военной помощи, поскольку стабилизация фронта станет хоть каким-то усилением переговорной позиции Киева.

Об этом на канале «Politeka» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ не могут остановить наступление русских уже на нескольких направлениях. Нужно срочно просить у...

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«Тяжёлая ситуация складывается на различных участках, а это значит, что из этих тактических действий вытекают действия на уровне оперативном. Теперь уже три, включая север, Харьковское, восточное направление Донбасса, и южное – Херсонское, Запорожское и так далее. Война перешла в затяжной характер. К сожалению, здесь сказываются ресурсные возможности нашего противника по всем основным видам вооружения и в живой силе. Количества позволяют противнику иметь резервы и использовать их по разным тактическим направлениям.

Ну и в целом складывается тяжёлое положение на тактическом уровне, и это отражается на стратегии. Вопрос в скорости реакции на ситуацию для сил обороны Украины зависит от того, как быстро будут даны возможности по вооружению и технике, боеприпасам», – сказал Романенко.

«Нам нужны более мощные системы поражения и как можно быстрее тактические ракетные вооружения и усиление поддержки с воздуха – F-16 и Gripen. Но всё это требует времени, а как мы видим по ситуации, времени на это противник не даёт.

Кроме тяжёлого вооружения, необходимо поддерживать войска большим количеством боеприпасов и укомплектовывать военнослужащими, что зависит от нас и наших союзников.

Необходимо приостанавливать продвижения противника, что не удаётся пока реализовывать. Шанс есть, но нужна активная помощь, чтобы как минимум стабилизировать ситуацию на фронте. И это будет уже усиление позиций для дальнейших переговоров.

За это надо активно бороться и с нашими союзниками, и реализовывать соответствующие действия внутри нашего государства», – причитал генерал.

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