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26.04.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
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Генерал ВСУ: Готовьтесь! Будут ракетно-бомбовые удары по всей Украине

Новости Украины

В случае полномасштабных боевых действий украинцы столкнутся с тем, с чем еще не сталкивались в прошедшие семь лет. Это будет совершенно другая война, участие в которой придется принять всей стране.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ, депутат Верховной рады генерал-лейтенант Михаил Забродский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Забродского, населению Украины в этом случае нужно быть готовым к тому, что страну будут бомбить и наносить ракетные удары.

«Оборона страны – это вещи, немного более широкие, чем институт ее применения, определенных группировок или воинских частей, проведения операции на отдельных направлениях. Тут вопрос мобилизации, причем речь идет не только о призыве человеческих ресурсов, речь идет об определенных шагах, которые бы предусматривали перестройку и переориентацию экономики, это повышение стабильности финансовой системы, которая, как известно, в военное время страдает первой.

Это вопрос подготовки территории страны к обороне, это вопрос подготовки обученных ресурсов, вопрос готовности резервов, вопрос вообще готовности перевернуть жизнь страны, перевести исключительно на военный лад. Это то, о чем мы говорим, но благодаря Богу, так складываются обстоятельства, мы еще этого не переживали. Это будет война совсем другого наполнения и совсем другого плана.

Это будет война с ракетно-бомбовыми ударами, применением воздушных сил, она будет иметь много общего с ООС, но она будет вестись совсем в другом пространстве. Это будет отсутствие линии столкновения в том понимании, что не будет фронта и тыла. Воевать нужно будет всей стране, и это действительно серьезный шаг», – заявил Забродский.


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