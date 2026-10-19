Генерал ВСУ: «Чем больше убьём русских, тем проще нам жить»
Украина должна забыть о правилах ведения войны в отношении России.
Об этом в эфире канала «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Русские понимают слово силы. И лучший ответ – это пуля, которая всегда ставит точку на активном или неактивном военном Российской Федерации», – сказал Кривонос.
Ведущий, в свою очередь, заметил, что выступает против правил ведения войны в отношении русских.
«Ну, никто же не мешает системно ставить точки над i по отношению к русским. И чем больше русских мы убьем, тем проще будет жить нашим детям, нашим внукам и нашим потомкам в будущем. Все достаточно просто.
Игра в демократию во время войны приводит к часто негативным последствиям. Мы и так сами себя уничтожили этой демократией – и сейчас не знаем, что делать. У нас уклонистов больше, чем воюющих на фронте», – рассуждал Кривонос.
Как получилось, что идея «убивать русских» привела к исчезновению в стране уже половины украинцев, генерал-нацист объяснять не стал.
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