Генерал ВСУ: «Чем больше убьём русских, тем проще нам жить»

Игорь Шкапа.  
19.10.2026 17:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1125
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украина должна забыть о правилах ведения войны в отношении России.

Об этом в эфире канала «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна забыть о правилах ведения войны в отношении России. Об этом в эфире...

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«Русские понимают слово силы. И лучший ответ – это пуля, которая всегда ставит точку на активном или неактивном военном Российской Федерации», – сказал Кривонос.

Ведущий, в свою очередь, заметил, что выступает против правил ведения войны в отношении русских.

«Ну, никто же не мешает системно ставить точки над i по отношению к русским. И чем больше русских мы убьем, тем проще будет жить нашим детям, нашим внукам и нашим потомкам в будущем. Все достаточно просто.

Игра в демократию во время войны приводит к часто негативным последствиям. Мы и так сами себя уничтожили этой демократией – и сейчас не знаем, что делать. У нас уклонистов больше, чем воюющих на фронте», – рассуждал Кривонос.

Как получилось, что идея «убивать русских» привела к исчезновению в стране уже половины украинцев, генерал-нацист объяснять не стал.

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English version :: Читать на английском Генерал ВСУ: «Чем больше убьём русских, тем проще нам жить»

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