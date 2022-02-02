Генерал ВСУ: Для российских десантников – Киев легкая добыча

Новости Украины

В случае начала боевых действий между Россией и Украиной ВС РФ нанесут ракетные удары по ключевым объектам, не пересекая воздушную границу.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кривоноса, кроме того, российские и белорусские вертолеты на сверхмалой высоте могут за 40 минут долететь до Киева, минуя украинское ПВО.

«Российская Федерация может наносить удары по территории Украины даже с Каспийского моря ракетами со своих кораблей – это очень просто. И самолеты могут наносить удары по стратегическим объектам государства, даже не пересекая воздушной границы Украины. В первые сутки нанесли авиационное поражение высокоточным оружием, а потом подтянули наземную компоненту – это очень просто, и россияне в последние 15 лет постоянно первый вопрос, который отрабатывают во время учений, – это переброска личного состава и техники», – сказал экс-чиновник.

«Посмотрите, насколько быстро они перебросили свой передовой эшелон, что касалось Казахстана. Практически идеально, как военные они сделали классно. Они это тренируют, они знают свои маневры, они знают, что вокруг Киева семь аэродромов, на которые непосредственно могут быть высажены передовые отряды на вертолетах, а потом сесть военно-транспортные самолеты РФ, начнется наращивание усилий, касательно наступления РФ внутри страны… Семь аэродромов – российские и белорусские самолеты от границы до Киева могут прилететь за 40 минут абсолютно спокойно, на минимальной высоте и средства ПВО их могут просто не увидеть. Укомплектованные оружием, людьми, которые захватят вышки непосредственно и подготовят взлетные полосы к приему их самолетов. А в это время их другие силы и средства могут уничтожить наши зенитно-ракетные комплексы, которые стоят на боевом дежурстве вокруг Киева. На самом деле, это не так сложно делать, а там люди обученные – не надо на войне недооценивать врага», – заявил Кривонос.