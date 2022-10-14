Генерал ВСУ дошел до готовности убить родного брата из Крыма

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Новости Украины

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев будет поступать с собственным братом, проживающим в Крыму, точно так же, как и со всеми русскими, в случае, если тот попадёт под объявленную в РФ частичную мобилизацию.

Об этом генерал заявил в эфире телеканала «ICTV», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я с братом не общаюсь абсолютно. После того, как мы работали в районе проведения операции объединенных сил, с моей стороны были ему переданы определенные сигналы, и ситуация сложилась так, что на данный момент общения нет», – заявил Наев

На вопрос, попал ли его брат, проживающий в Крыму, под частичную мобилизацию, украинский военный сказал, что ему все равно.

«Абсолютно неизвестно. Я даже этим не интересуюсь. Все, кто придет на украинскую землю в форме оккупанта с ними мы поступим так же, как и с остальными оккупантами», – ответил командующий.

В то же время, развивая тему мобилизации в РФ, он подчеркнул, что Россия соберёт достаточно серьёзный контингент, который может повлиять на стратегию наступательной операции русских, хоть и на это нужно время.

«На данный момент Российская Федерация вследствие мобилизации пополняет те военные части, которые понесли потери. Непосредственно уже сейчас мобилизационный прибывает на территорию и Донецкой области, и другие направления. Нам известны подобные факты. Что касается дальнейших действий, то указанная мобилизация приведет к созданию новых военных формирований на территории РФ, с помощью которых, военно-политическое руководство РФ и их военное командование будут пытаться осуществлять перегруппировку и может даже повлиять на переформатирования их стратегической наступательной операции. Они могут создать больше трех армейских корпусов, четырех дивизий, десяти организационных структур типа полк, десяти мотострелковых дивизий территориальных войск и до трех-четырех бригад территориальных войск. То есть это мощная сила, но для ее подготовки нужно время. Мы должны понимать, что враг на этом не остановится и будет продолжать мобилизацию. В целом в РФ подготовлен мобилизационный ресурс где-то до 2 миллиона лиц, а в общем их мобилизационный ресурс около 29 миллионов человек. Поэтому РФ в стремлении решить войну с теми целями, которые они ставят перед собой, они будут увеличивать количество мобилизованных. Поэтому мы должны ожидать и такую ситуацию и быть готовыми для решения ее на наших условиях», – сказал Наев.

Ранее, ещё будучи командующим «ООС» – карательной операции на Донбассе, Наев заявлял, что даже пленение его брата никак на него не повлияет.