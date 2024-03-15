Генерал ВСУ: «Это не паника, но артиллерия русских как с цепи сорвалась»

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Подразделения ВСУ на Авдеевском направлении, которое уже пора переименовать в Краматорско-Покровское, очень жалуются на возросшее огневое давление ВС РФ.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дроны – это очень важно, вражеские дроны – это сейчас огромная головная боль для ВСУ, но вопрос состоит в том, что у врага есть мощные средства РЭБ, и они их активно используют против наших дронов. Что касается артиллерии, вечером общался с ребятами из уже, скажем, не Авдеевского направления, наверное, его более правильно называть Краматорско-Покровское направление, так вот артиллерия врага последние недели вообще сорвалась с цепи, как они сказали. Начиная от ствольной артиллерии и заканчивая реактивной», – отметил генерал.

«И артиллерия никуда не делась, её важность тоже остаётся. И нам нужно понять, что, как они говорят, мы дронами уничтожаем их артиллерию, и буквально на протяжении нескольких часов подтягивают новую. У них есть резервы. Это не паника, это констатация факта», – сказал Кривонос.