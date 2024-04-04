Генерал ВСУ: Харьков – это десятки «Азовсталей», надо готовиться к осаде

Вадим Москаленко.  
04.04.2024 17:12
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков


Украине уже пора готовить Харьков к осаде, подготавливая дополнительные пути обеспечения и накапливая запасы продуктов, воды и боеприпасов.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине уже пора готовить Харьков к осаде, подготавливая дополнительные пути обеспечения и накапливая запасы...

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«Харьков – это 23 тысячи домов, не считая огромного количества промышленных зон. Давайте вспомним пример, как долго наши лучшие военные «Азова» [запрещён в РФ] и те, кто с ними работали, обороняли «Азовсталь»? Таких заводов по масштабу в Харькове не один десяток. Поэтому при правильной организации подготовки города к обороне – это достаточно сложно сделать. К тому же, если учесть, что Харьков имеет мощные три линии метрополитена количеством 30 станций и под 40 километров подземных коммуникаций, то это вообще может сделать этот город как реально непреступную крепость», – рассуждал он.

«Здесь задание номер один – готовить город к обороне, не смотря, пойдёт враг или нет. Следующее, враг может не идти на штурм города, а взять его в осаду, поэтому сейчас задача номер один всё-таки готовить дополнительные дороги по обеспечению города и внутри города накапливать продукты, запасы воды, боеприпасов, которые позволят пережить любую осаду», – призвал Кривонос.

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