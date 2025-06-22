Власти Зеленского запрещают руководителям украинского оборонпрома работать с европейскими предприятиями – не из страха утечки информации, а из-за банальной жадности.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я нахожусь за границей и встречался с очень уважаемыми политиками и военными – они чётко понимают степень угрозы со стороны РФ. Они, я даже не знаю, даже как не губка, впитывают всё, что можно впитать, что касается нашего опыта войны с РФ.

И они, ну просто в край заинтересованы, чтобы украинская промышленность входила со своими знаниями, опытом, воодушевлением и специфическим мышлением в экономические и промышленные возможности европейских предприятий», – рассказывал он.