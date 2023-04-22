Генерал ВСУ: Мы скоро снаряды будем считать поштучно!

Единственная возможность прекратить «снарядный голод» в войсках ВСУ – это срочно начать поставки по ленд-лизу, и неважно, какой ценой для украинцев это обернётся потом.

Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подчеркну – дикий снарядный голод! У нас это уже, мы скоро будем их считать поштучно! И как показал опыт, за год обороноспособность стран Запада не дала того количества, которое нам нужно для ведения боевых действий. У нас минимум надо на уровне 15-20 тысяч снарядов калибра 152, 155, и когда нам там определённые страны дают с такой радостью 8 тысяч снарядов, конечно, спасибо, но это просто на полдня. И мы выходим на вопрос – почему же не работает ленд-лиз? Как раз американцы за счёт работы ленд-лиза могут решить этот вопрос, и у них достаточно возможностей, чтобы обеспечить все наши потребности. Но наши власти абсолютно не хотят, чтобы ленд-лиз заработал и постоянно находят какие-то отговорки, чтобы ленд-лиз не заработал», – пожаловался Кривонос.

Он подчеркнул, что пусть за ленд-лиз придётся платить, но это будет потом.

«Заработает ленд-лиз – да, потом будем непосредственно платить за этот ленд-лиз, но это даст нам возможность сберечь жизни десятков тысяч украинских военных, это даст возможность, что количество вдов и сирот в нашем обществе будет значительно меньше. Потому да – за счёт провалов того, что не было сделано до начала нашествия, мы должны сейчас просить ленд-лиз, а в дальнейшем расплачиваться за то, что получил украинский народ своим выбором», – считает генерал.