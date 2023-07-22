Генерал ВСУ: Мы вынуждены отказаться от наступления к Азовскому морю

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Украинское командование фактически приостановило масштабное наступление в сторону Азовского моря, поскольку в условиях господства российской авиации у ВСУ не получается проломить линию российской обороны.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается оголения российских флангов – речи пока об этом нет. Из-за тех ресурсов, которые они используют (они подтянули из глубины своей территории). Для нас это показывает, что на определённом этапе мы вынуждены отказаться от наших наступательных намерений на юге Украины, на Запорожско-ореховском направлении», – сказал Кривонос.

Он утверждает – если бы НАТО дало больше систем ПВО, «со временем мы бы всё равно прогрызли эту оборону, и тогда бы непосредственно смогли отсечь их группировку, выйдя на берега Азовского моря».

«Не хватает того, чего мы не получили, а мы не получили авиацию и ПВО для прикрытия наших группировок, это главное. И как раз та техника, которая есть на переднем крае, уничтожается врагом за счёт активного применения штурмовой и армейской авиации. Если бы у нас была мощная ПВО, которая могла бы прикрыть наши наступательные части, мы бы весьма быстрее и эффективнее могли наступать. И значительно меньше были бы потери по технике», – заявил Кривонос.