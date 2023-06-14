Генерал ВСУ на «отлично» оценил «линию Суровикина»

Пока украинское руководство разбиралось, как правильно – наступление или контрнаступление, русские готовили рубежи обороны.

Об этом на канале одиозного депутата Рады Алексея Гончаренко заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший заместитель секретаря СНБО Украины генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Генерала попросили дать оценку оборонным линиям русских в целом и «линии Суровикина» – в частности.

«Я оцениваю способности врага реально и не боюсь им ставить, если он что-то делает хорошо, оценку «хорошо». Это не дифирамбы, это просто констатация фактов. Что касается способности русских фортификационно оборудовать свои позиции, я им ставлю оценку «4+», на определённых вопросах даже «5».

Почему? Они ни секунды не теряют, они, как те кроты, ежедневно, еженощно роют, роют и роют. И пока наше определённое руководство тявкало о возможном контрнаступлении или наступлении, даже не разбираясь, в чём разница, и вместо того, чтобы заниматься экономикой страны и подготовкой народа к войне, русские рыли, рыли день и ночь. Они вкладывали туда огромные человеческие ресурсы и готовили», – отметил он.