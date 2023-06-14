Генерал ВСУ на «отлично» оценил «линию Суровикина»

Вадим Москаленко .  
14.06.2023 19:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Пока украинское руководство разбиралось, как правильно – наступление или контрнаступление, русские готовили рубежи обороны.

Об этом на канале одиозного депутата Рады Алексея Гончаренко заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший заместитель секретаря СНБО Украины генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока украинское руководство разбиралось, как правильно – наступление или контрнаступление, русские готовили рубежи обороны....

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Генерала попросили дать оценку оборонным линиям русских в целом и «линии Суровикина» – в частности.

«Я оцениваю способности врага реально и не боюсь им ставить, если он что-то делает хорошо, оценку «хорошо». Это не дифирамбы, это просто констатация фактов. Что касается способности русских фортификационно оборудовать свои позиции, я им ставлю оценку «4+», на определённых вопросах даже «5».

Почему? Они ни секунды не теряют, они, как те кроты, ежедневно, еженощно роют, роют и роют. И пока наше определённое руководство тявкало о возможном контрнаступлении или наступлении, даже не разбираясь, в чём разница, и вместо того, чтобы заниматься экономикой страны и подготовкой народа к войне, русские рыли, рыли день и ночь. Они вкладывали туда огромные человеческие ресурсы и готовили», – отметил он.

«Я бы хотел сказать, что если бы наше руководство в своё время готовило такие вещи накануне большого нашествия, то я думаю, что кацапы там бы и забуксовали в районе Чонгара, Перекопа и в районе российско-украинской и украино-белорусской границы. Однако, между тем, имеем то, что имеем», – констатировал Кривонос.

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