Генерал ВСУ: «Не хотелось бы отдавать ни метра земли, но давайте смотреть реально»

Вадим Москаленко.  
24.01.2024 18:24
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Купянск и Красный Лиман могут стать участками прорыва ВС РФ для дальнейшего наступления. Не лучше обстановка и на других участках фронта.

Об этом в эфире канала «NewsRoom» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Купянск и Красный Лиман могут стать участками прорыва ВС РФ для дальнейшего наступления. Не...

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«Вопрос не в потере позиций, вопрос в способности реагировать на все угрозы, какие у нас есть. Купянск – наиболее угрожающее для меня направление, и Лиманское направление. Потому что это даёт русским потенциал для будущего наступления. Что касается той самой Авдеевки, Марьинского направления, не хотелось бы отдавать ни одного метра украинской земли, но давайте будем смотреть более реально.

Чтобы защищать украинскую землю надёжно, экономика должна просто завалить фронт нужным количеством тех требований, которые даёт фронт. Это так же касается и Запорожского, и Херсонского направления. Сложно везде», – сказал генерал.

Он пожаловался, что ресурсов катастрофически не хватает.

«Очень непросто воевать, когда у тебя недостаточно ресурсов, потому что какой бы ни был героизм, если техническое преимущество у врага есть, то это составляет определённые проблемы и трудности. Хотим воевать меньшей кровью, тогда должны поднимать уровень экономики», – рассуждал Кривонос.

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