Генерал ВСУ: Не спешите радоваться успехам под Харьковом

14.09.2022  12:39 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Успехам украинской армии на Харьковском направлении пока не стоит чрезмерно радоваться.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины и экс-заместитель ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Успехам украинской армии на Харьковском направлении пока не стоит чрезмерно радоваться. Об этом в...

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По мнению Кривоноса, подобное уже происходило с ВСУ в 2014 году.

«То, что освободили Харьковскую область – чудесно и прекрасно, то, что мы вышли на государственную границу на определенных участках – это чудесно. Но в чем состоит проблема, которую я вижу на данный момент? Лишь бы мы не повторили ошибки 14-го года, когда наше успешное наступление потом было сведено к нулю фланговым ударом Российской Федерации.

Так же ситуация может повториться и тут, потому что мы дошли до границы, за границу мы не идем и непосредственно продолжаем наступление на восток Украины, а враг может абсолютно безнаказанно…

На данном этапе мы же придерживаемся в определенных моментах юридических нюансов, потому что у нас состояние войны с Российской Федерацией не объявлено, военное положение введено, а состояние войны не объявлено, потому враг может накапливать и перебрасывать свои силы до российско-украинской границы как ему захочется. Поэтому я в этом вижу угрозу», – заявил Кривонос.

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