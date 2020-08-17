Генерал ВСУ негодует: Украинцев не интересует война в Донбассе

17.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские СМИ в соответствии с запросами телезрителей предпочитают избегать освещения событий в Донбассе, тем самым превращая медиапространство в очередной элемент «гибридной войны» против Украины.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил депутат Верховной рады, экс-командующий десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Позиция складывается, по меньшей мере, с двух элементов: с одной стороны, это полное отображение того восприятия реальности, которое сейчас царит в обществе. Да, сейчас секс-скандал – это определенно лучше, определенно интереснее, определенно вкуснее, нежели повседневные события на линии соприкосновения. Это то, к чему привела, в том числе, политика замалчивания и оттеснения этой проблемы (имеется в виду то, что происходит на Востоке) на второй план. Это вполне естественно.

Я скажу даже больше: если так и дальше пойдет, то через два года будут еще меньше про это говорить. Это где-то там будет, это где-то там дело военных и дело тех, что считает, что необходимо продолжать бороться, но не более и не менее. А героями репортажей и героями топ-новостей у нас будут котики, эвакуированные из известного всем китайского города, секс-скандалы – все то, что будет радовать общество, и все, что будет вызывать действительно заинтересованность к жизни», – заявил Забродский.

«А во-вторых, что тесно связано с первым, – это то, что у нас за последние годы, к сожалению, информационное пространство настолько было отдано на откуп определенным игрокам медиапространства, что они просто сделали образ того, что происходит на Востоке, одновременно и трагичным, и чем-то таким, что не касается всех.

Все мы помним ежедневные выпуски того же канала, например, с известными всем числами и математическими знаками между ними (телеканал 1+1 олигарха Игоря Коломойского – ред.), где у нас могут рассказывать, условно говоря, про какие-то убийства и нарушения законов в селе двадцать минут, а очередному репортажу с передовой, несмотря на то, что там произошло, – лишь пять минут», – пожаловался экс-командующий.

Вместе с тем он согласился, что это вопрос хронометража определённого эфира, но подчеркнул, что одновременно это показывает, насколько важна одна новость и другая.

«В этом и есть проблема, что для значительного количества нашего населения, особенно для кого эта война только по телевизору касалась и никаким другим образом, это является проблемой. Это проблема – та усталость от войны, та усталось от плохих новостей», – добавил Забродский.

«А что сейчас предлагается? Сейчас предлагаются очень позитивные новости. «Смотрите, практически не стреляют», «Смотрите, перемирие», «Смотрите, президент вчера ходил по траншеям, все были правильно одеты в бронежилеты, в отличие от начала каденции, и все было хорошо» и так далее. Вот, чего определенная часть общества ждала – она ждала завершения плохих новостей оттуда.

И сейчас эти хорошие новости, так или иначе, появляются. Они как бы и про Восток, но уже не про то, что на Востоке происходило за эти все семь лет, потому что они позитивные, они каким-то образом поднимают настроение, поддерживают желание жить дальше и формируют надежды на то, что все у нас будет хорошо.

То есть реализуется и простая, и сложная одновременно информационная технология, которая тоже является составной частью гибридной войны против нашего государства», – подытожил Забродский.